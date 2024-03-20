Петреченко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петреченко Николай Сергеевич
Мать: Петроченко Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Юрченко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петреченко Владислав
Мать ребёнка: Юрченко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Светлана
Смерть
Неизвестно