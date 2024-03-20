Петреченко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петреченко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петреченко Николай Сергеевич

Мать: Петроченко Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Юрченко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петреченко Владислав

Мать ребёнка: Юрченко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Светлана

Смерть
Неизвестно
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