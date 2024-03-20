Петроченко (Матюшенко) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1914
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Матюшенко Фёдор Титович
Мать: Матюшенко Ольга Акимовна
Дочь: Рябкова Джемма Сергеевна
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Дочь: Лобанова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Дочь: Захаренко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Дочь: Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петроченко Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович
Сын: Петреченко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович