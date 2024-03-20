Петроченко (Матюшенко) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченко (Матюшенко) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1914

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1914

Отец: Матюшенко Фёдор Титович

Мать: Матюшенко Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
23.01.1942

Дочь: Рябкова Джемма Сергеевна

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
15.08.1947

Дочь: Лобанова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
12.05.1953

Дочь: Захаренко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петреченко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Петроченко Сергей Мефёдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петроченко Сергей Мефёдович

Смерть
Около 2002
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