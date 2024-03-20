Петроченко Сергей Мефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиДо 1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Петроченко Мефёд
Дочь: Рябкова Джемма Сергеевна
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Дочь: Лобанова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Дочь: Захаренко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петроченко Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Сын: Петреченко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна