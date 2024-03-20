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Петроченко Сергей Мефёдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

До 1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Петроченко Мефёд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1942

Дочь: Рябкова Джемма Сергеевна

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.08.1947

Дочь: Лобанова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.05.1953

Дочь: Захаренко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петреченко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Упоминание
Неизвестно
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | http://podvignaroda.ru/?#id=1516933189&tab=navDetailManUbil
Смерть
До 1994
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