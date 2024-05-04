Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1853
Сын: Суворов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Суворов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно