Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1853

Сын: Суворов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Суворов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Суворов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Суворов Николай Петрович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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