Суворов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Суворов Николай Петрович
Мать: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1892
Дочь: Суворова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1894
Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1897
Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Суворов Александр Иванович
Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Смирнова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно