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Суворов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Суворов Николай Петрович

Мать: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Суворов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1892

Дочь: Суворова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
27.04.1894

Сын: Суворов Николай Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1897

Сын: Суворов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Суворов Александр Иванович

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Смирнова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евдокимова Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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