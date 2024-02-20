Суворов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1793

Отец: Суворов Петр Козьмич

Мать: Цецулина Устина Ананьевна

Рождение ребёнка
26.10.1853

Сын: Суворов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Суворов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Суворов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Стефанида Саввовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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