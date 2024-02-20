Суворов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1793
Отец: Суворов Петр Козьмич
Рождение ребёнка
26.10.1853
Сын: Суворов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Суворов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суворова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно