Добровольская (Добровольская) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1918 ст.
Дата смерти09.10.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1012 - Метрические книги Знаменской церкви с. Кривца за 1914-1921 гг., Л. 298об-299
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1918 ст.
Причина смерти: «Отъ конвульсіи» | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1149 - Метрические книги о смерти Иоанно-Богословской це... Показать все