Добровольская (Добровольская) Анна Яковлевна 10.09.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Добровольская) Анна Яковлевна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

10.09.1918 ст.

Дата смерти

09.10.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1918 ст.

Отец: Добровольский Яков Ефимович

Мать: Добровольская (Гневуш) Дарья (Мария) Корниловна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1012 - Метрические книги Знаменской церкви с. Кривца за 1914-1921 гг., Л. 298об-299
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Смерть
09.10.1918 ст.
Винаровка, Київська область
Причина смерти: «Отъ конвульсіи» | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1149 - Метрические книги о смерти Иоанно-Богословской це... Показать все

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