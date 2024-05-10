Добровольская (Гневуш) Дарья (Мария) Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти22.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Бракосочетание
26.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1915 ст.
Сын: Добровольский Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Ефимович
Смерть
22.09.1918
Причина смерти: При родах | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1149-с - Метрические книги о смерти Иоанно-Богословской церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1918 ст.
Дочь: Добровольская (Добровольская) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Добровольский Яков Ефимович
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1012 - Метрические книги Знаменской церкви с. Кривца за 1914-1921 гг., Л. 298об-299