Добровольская (Гневуш) Дарья (Мария) Корниловна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская (Гневуш) Дарья (Мария) Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

22.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Бракосочетание
26.10.1914 ст.

Муж: Добровольский Яков Ефимович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
20.11.1915 ст.

Сын: Добровольский Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Ефимович

Винаровка, Київська область
Смерть
22.09.1918
Винаровка, Київська область
Причина смерти: При родах | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1149-с - Метрические книги о смерти Иоанно-Богословской церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1918 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Добровольский Яков Ефимович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1012 - Метрические книги Знаменской церкви с. Кривца за 1914-1921 гг., Л. 298об-299

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