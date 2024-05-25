Салихов Миннахмет Тимерханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Миннахмет Тимерханович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.12.1935

Дата смерти

22.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935

Отец: Галиев Тимерхан Тимергалиевич

Мать: Шаехова Нагимябану Шаеховна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихова Хазия Исхаковна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Хазия Исхаковна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Хазия Исхаковна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Хазия Исхаковна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Хазия Исхаковна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Хазия Исхаковна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Хазия Исхаковна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.01.1986
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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