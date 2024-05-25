Салихов Миннахмет Тимерханович
Место рождения
Дата рождения19.12.1935
Дата смерти22.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салихова Хазия Исхаковна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1959
Рождение ребёнка
20.01.1962
Рождение ребёнка
09.01.1963
Рождение ребёнка
03.12.1965
Рождение ребёнка
12.10.1972
Рождение ребёнка
12.10.1972
Смерть
22.01.1986