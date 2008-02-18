Салихова (Исхакова) Хазия Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова (Исхакова) Хазия Исхаковна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: Назметдинов Исхак Назметдинович

Мать: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Миннахмет Тимерханович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Миннахмет Тимерханович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Миннахмет Тимерханович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Миннахмет Тимерханович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Миннахмет Тимерханович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Миннахмет Тимерханович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Миннахмет Тимерханович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.2008
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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