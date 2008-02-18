Салихова (Исхакова) Хазия Исхаковна
Место рождения
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти18.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1959
Рождение ребёнка
20.01.1962
Рождение ребёнка
09.01.1963
Рождение ребёнка
03.12.1965
Рождение ребёнка
12.10.1972
Рождение ребёнка
12.10.1972
Смерть
18.02.2008