Назметдинов Исхак Назметдинович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти26.06.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Исхаков Мирсалих Исхакович
Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
12.06.1926
Рождение ребёнка
28.09.1928
Рождение ребёнка
01.06.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соуда Исхаковна
Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.06.1950