Назметдинов Исхак Назметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назметдинов Исхак Назметдинович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883

Дата смерти

26.06.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Исхаков Мирсалих Исхакович

Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соуда Исхаковна

Мать ребёнка: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.06.1950
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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