Назметдинова (Сайфуллина) Закия Сайфетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назметдинова (Сайфуллина) Закия Сайфетдиновна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1891

Дата смерти

28.10.1964

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сайфетдин Камалетдинович

Мать: Бибикафия Мухаммадиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Исхаков Мирсалих Исхакович

Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соуда Исхаковна

Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назметдинов Исхак Назметдинович

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.10.1964
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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