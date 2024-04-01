Назметдинова (Сайфуллина) Закия Сайфетдиновна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти28.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Сайфетдин Камалетдинович
Мать: Бибикафия Мухаммадиевна
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Исхаков Мирсалих Исхакович
Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
12.06.1926
Рождение ребёнка
28.09.1928
Рождение ребёнка
01.06.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соуда Исхаковна
Отец ребёнка: Назметдинов Исхак Назметдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.1964