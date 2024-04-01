Галиев Тимирхан Тимергалиевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1909
Дата смерти17.04.1993
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1909
Отец: Тимергали Корбангалиевич
Мать: Гыйздениса Сулеймановна
Рождение ребёнка
19.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаехова Нагимябану Шаеховна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1993