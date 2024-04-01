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Галиев Тимирхан Тимергалиевич

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.03.1909

Дата смерти

17.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1909

Отец: Тимергали Корбангалиевич

Мать: Гыйздениса Сулеймановна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаехова Нагимябану Шаеховна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаехова Нагимябану Шаеховна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.04.1993
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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