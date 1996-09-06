Шаехова (Шаехова) Нагимябану Шаеховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаехова (Шаехова) Нагимябану Шаеховна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.06.1913

Дата смерти

06.09.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1893 г.р.

Муж

1911 г.р.
1909 г.р.
1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913

Отец: Сабитов Шаех Сабитович

Мать: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Тимирхан Тимергалиевич

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Давли Вильданович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сэхабиев Закир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиев Тимирхан Тимергалиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильданов Давли Вильданович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.09.1996
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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