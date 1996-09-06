Шаехова (Шаехова) Нагимябану Шаеховна
Место рождения
Дата рождения27.06.1913
Дата смерти06.09.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913
Рождение ребёнка
19.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиев Тимирхан Тимергалиевич
Рождение ребёнка
21.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильданов Давли Вильданович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сэхабиев Закир
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.1996