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Золото Захарий Георгиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

1834

Дата смерти

21.07.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Золото Георгий Трандафилович

Мать: Золото София

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Каракуба Новая, p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Матрона Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1857

Жена: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бартихтар Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.08.1863

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Хараджа Елизавета Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Рождение ребёнка
05.02.1870

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Смерть
21.07.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - водянка | Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-44,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-45.
Похороны
22.07.1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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