Золото Мелания Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Мелания Гавриловна

Золото Мелания Гавриловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Золото Захарий Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1857

Муж: Золото Захарий Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Бартихтар Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Золото Захарий Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.08.1863

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Золото Захарий Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1863г.лист-9,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр- 10.
Рождение ребёнка
01.05.1867

Дочь: Хараджа Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Золото Захарий Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-112,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-113.
Рождение ребёнка
05.02.1870

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Золото Захарий Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золото Захарий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close