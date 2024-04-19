Бартихтар (Золото) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартихтар (Золото) Евдокия Захаровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Золото Захарий Георгиевич

Мать: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Бартихтар Стефан Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-165,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-166.
Смерть
Неизвестно
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