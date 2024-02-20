Бартихтар Стефан Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1858
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.10.1879
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-165,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-166.
Смерть
Неизвестно