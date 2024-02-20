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Бартихтар Стефан Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Бартихтар Евдокия Захаровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-165,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-166.
Смерть
Неизвестно
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