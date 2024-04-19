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(Золото) Матрона Захаровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

19.01.1871

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Золото Захарий Георгиевич

Мать: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.01.1871
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-253,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-254.
Похороны
21.01.1871
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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