(Золото) Матрона Захаровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти19.01.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
19.01.1871
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - горячка | Николаевская церковь,м/к-1871г.лист-253,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-254.
Похороны
21.01.1871
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /