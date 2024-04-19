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(Золото) Мария Захаровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

05.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1870

Отец: Золото Захарий Георгиевич

Мать: Золото Мелания Гавриловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Крещение
12.02.1870
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-204. | Восприемники: Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и сестра его Пелагея Ильинична
Смерть
Неизвестно
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