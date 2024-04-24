Орловская (Велентей) Ульяна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
06.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1892 ст.
Сын: Орловский Михаил Мартинович
Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.
Сын: Орловский Иван Мартинович
Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1897 ст.
Сын: Орловский Трофим Мартинович
Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.
Дочь: Орловская Мария Мартиновна
Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1904 ст.
Сын: Орловский Александр Мартинович
Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович
Смерть
Неизвестно