Орловская (Велентей) Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская (Велентей) Ульяна Семёновна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Велентей Семён Андреевич

Мать: Велентей Анна Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
06.02.1891 ст.

Муж: Орловский Мартин Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1892 ст.

Сын: Орловский Михаил Мартинович

Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.

Сын: Орловский Иван Мартинович

Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1897 ст.

Сын: Орловский Трофим Мартинович

Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.

Дочь: Орловская Мария Мартиновна

Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1904 ст.

Сын: Орловский Александр Мартинович

Отец ребёнка: Орловский Мартин Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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