Велентей Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кагадько Евфросинья Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Орловская Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голод Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно