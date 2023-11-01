Велентей Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кагадько Евфросинья Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Орловская Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.

Сын: Велентей Антон Семёнович

Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голод Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Семён Андреевич

Смерть
Неизвестно
Покровское, Чернігівська область
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