Кагадько (Велентей) Евфросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кагадько (Велентей) Евфросинья Семёновна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Велентей Семён Андреевич

Мать: Велентей Анна Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Сын: Кагадько Григорий Никитич

Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1898 ст.

Сын: Кагадько Михаил Никитич

Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Сын: Кагадько Михаил Никитич

Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1904 ст.

Дочь: Кагадько Евфросинья Никитична

Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1907 ст.

Сын: Кагадько Илья Никитич

Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кагадько N N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кагадько Иван Никитич

Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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