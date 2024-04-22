Кагадько (Велентей) Евфросинья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Оба вторым браком
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Сын: Кагадько Григорий Никитич
Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
30.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1904 ст.
Дочь: Кагадько Евфросинья Никитична
Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кагадько N N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кагадько Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно