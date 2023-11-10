Орловский Мартин Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Орловский Михаил Мартинович
Мать ребёнка: Орловская Ульяна Семёновна
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.
Сын: Орловский Иван Мартинович
Мать ребёнка: Орловская Ульяна Семёновна
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.
Дочь: Орловская Мария Мартиновна
Мать ребёнка: Орловская Ульяна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно