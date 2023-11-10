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Орловский Мартин Иванович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Орловский Михаил Мартинович

Мать ребёнка: Орловская Ульяна Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.

Сын: Орловский Иван Мартинович

Мать ребёнка: Орловская Ульяна Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.

Дочь: Орловская Мария Мартиновна

Мать ребёнка: Орловская Ульяна Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Ульяна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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