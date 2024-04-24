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Орловский Михаил Мартинович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

20.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1892 ст.

Отец: Орловский Мартин Иванович

Мать: Орловская Ульяна Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
20.09.1892 ст.
Покровское, Чернігівська область
Старший писарь Калинник Семёнович Синюта, казачка Татьяна Ивановна Скоробогатько
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.

Дочь: Орловская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Орловская Екатерина Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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