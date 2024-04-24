Орловский Михаил Мартинович
Место рождения
Дата рождения20.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1892 ст.
Крещение
20.09.1892 ст.
Старший писарь Калинник Семёнович Синюта, казачка Татьяна Ивановна Скоробогатько
Рождение ребёнка
18.12.1913 ст.
Дочь: Орловская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Орловская Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно