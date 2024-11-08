Орловский Иван Павлович
Место рожденияПокровское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орловский Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орловская Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Човпило (Орловская) Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна
Восприемник
19.02.1885 ст.
Лев Григорьевич Лавщенко
Рождение ребёнка
21.09.1886 ст.
Сын: Орловский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
03.07.1888 ст.
Сын: Орловский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.
Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна
Смерть
После 1903