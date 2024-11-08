Орловский Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Иван Павлович

Орловский Иван Павлович

avatar

Место рождения

Покровское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орловский Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орловская Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орловский Иван Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Човпило (Орловская) Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
19.02.1885 ст.
Покровское, Чернігівська область
Лев Григорьевич Лавщенко
Рождение ребёнка
21.09.1886 ст.

Сын: Орловский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1888 ст.

Сын: Орловский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.

Сын: Орловский Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1903

Мы используем куки для улучшения работы сайта.