Орловский Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1893 ст.
Дата смерти22.04.1916 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893 ст.
Крещение
09.02.1893 ст.
Крестьянин Захарий Зиновьевич Мироненко
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
18.12.1914 ст.
Сын: Орловский Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна
Смерть
22.04.1916 ст.
От чахотки
Похороны
23.04.1916 ст.