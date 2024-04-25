Орловский Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрловский Фёдор Иванович

Орловский Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

09.02.1893 ст.

Дата смерти

22.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893 ст.

Отец: Орловский Иван Павлович

Мать: Орловская Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
09.02.1893 ст.
Покровское, Чернігівська область
Крестьянин Захарий Зиновьевич Мироненко
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Жена: Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1913 ст.

Сын: Орловский Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1914 ст.

Сын: Орловский Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна

Мена, Чернігівська область
Смерть
22.04.1916 ст.
Покровское, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
23.04.1916 ст.
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.