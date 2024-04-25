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Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

29.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892 ст.

Отец: Прищепа Гавриил Онисифорович

Мать: Прищепа (Лось) Фёкла Романовна

Мена, Чернігівська область
Крещение
30.01.1892 ст.
Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Орловский Фёдор Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1913 ст.

Сын: Орловский Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Орловский Фёдор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1914 ст.

Сын: Орловский Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Орловский Фёдор Иванович

Мена, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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