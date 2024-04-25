Орловская (Прищепа) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения29.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892 ст.
Крещение
30.01.1892 ст.
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Орловский Фёдор Иванович
Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1914 ст.
Сын: Орловский Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Орловский Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно