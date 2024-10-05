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Максин Никита Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луткова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1805 или 1807

Сын: Максин Алексей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Максин Федор Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Седёхина (Седёхина) Параскева Никитична

Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 15.09.1812

Сын: Седехин Никита Никитич

Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Максин Андрей Никитич

Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 07.08.1819

Сын: Максин Демид Никитич

Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1822

Сын: Максин (Лутков) Ермолай Никитич

Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максин Моисей Никитич

Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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