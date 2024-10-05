Максин Никита Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луткова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1805 или 1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Максин Федор Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Седёхина (Седёхина) Параскева Никитична
Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 15.09.1812
Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 07.08.1819
Сын: Максин Демид Никитич
Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1822
Сын: Максин (Лутков) Ермолай Никитич
Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Луткова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно