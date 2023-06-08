Луткова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луткова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Седёхина Параскева Никитична

Отец ребёнка: Максин Никита Федотович

Рождение ребёнка
Около 15.09.1812

Сын: Седехин Никита Никитич

Отец ребёнка: Максин Никита Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Максин Андрей Никитич

Отец ребёнка: Максин Никита Федотович

Рождение ребёнка
Около 07.08.1819

Сын: Максин Демид Никитич

Отец ребёнка: Максин Никита Федотович

Рождение ребёнка
30.07.1822

Сын: Максин Ермолай Никитич

Отец ребёнка: Максин Никита Федотович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максин Моисей Никитич

Отец ребёнка: Максин Никита Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Никита Федотович

Смерть
Неизвестно
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