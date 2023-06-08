Луткова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Седёхина Параскева Никитична
Отец ребёнка: Максин Никита Федотович
Рождение ребёнка
Около 15.09.1812
Отец ребёнка: Максин Никита Федотович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Максин Никита Федотович
Рождение ребёнка
Около 07.08.1819
Сын: Максин Демид Никитич
Отец ребёнка: Максин Никита Федотович
Рождение ребёнка
30.07.1822
Отец ребёнка: Максин Никита Федотович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Максин Никита Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно