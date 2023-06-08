Максин Демид Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксин Демид Никитич

Максин Демид Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.08.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.08.1819

Отец: Максин Никита Федотович

Мать: Луткова Елена Ивановна

Бракосочетание
07.02.1845

Жена: Максина Анастасия Захаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1853

Сын: Максин Михаил Демидович

Мать ребёнка: Максина Анастасия Захаровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Максина Параскева Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно