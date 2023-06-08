Максин Демид Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.08.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.08.1819
Отец: Максин Никита Федотович
Мать: Луткова Елена Ивановна
Бракосочетание
07.02.1845
Рождение ребёнка
08.11.1853
Мать ребёнка: Максина Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Максина Параскева Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно