Максина (Паршикова) Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Паршикова) Анастасия Захаровна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 24.12.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1822

Отец: Паршиков Захар Ефремович

Мать: Паршикова Пелагея Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.02.1845

Муж: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1853

Сын: Максин Михаил Демидович

Отец ребёнка: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1856

Дочь: Максина (Максина) Пелагея Демидовна

Отец ребёнка: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1860

Дочь: Максина (Максина) Ольга Демидовна

Отец ребёнка: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1862

Дочь: Максина (Максина) Анна Демидовна

Отец ребёнка: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1864

Сын: Максин Алексей Демидович

Отец ребёнка: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1867

Дочь: Максина (Максина) Елена Демидовна

Отец ребёнка: Максин Демид Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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