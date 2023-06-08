Максина (Паршикова) Анастасия Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.12.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1822
Бракосочетание
07.02.1845
Муж: Максин Демид Никитич
Рождение ребёнка
08.11.1853
Отец ребёнка: Максин Демид Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1856
Дочь: Максина (Максина) Пелагея Демидовна
Отец ребёнка: Максин Демид Никитич
Рождение ребёнка
09.05.1860
Дочь: Максина (Максина) Ольга Демидовна
Отец ребёнка: Максин Демид Никитич
Рождение ребёнка
02.02.1862
Дочь: Максина (Максина) Анна Демидовна
Отец ребёнка: Максин Демид Никитич
Рождение ребёнка
03.04.1864
Отец ребёнка: Максин Демид Никитич
Рождение ребёнка
09.05.1867
Дочь: Максина (Максина) Елена Демидовна
Отец ребёнка: Максин Демид Никитич
Смерть
Неизвестно