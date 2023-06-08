Паршикова Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Захар Ефремович

Рождение ребёнка
08.07.1820

Дочь: Паршикова (Паршикова) Елена Захаровна

Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 24.12.1822

Дочь: Максина (Паршикова) Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Паршиков Даниил Захарович

Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Паршиков Яков Захарович

Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович

Смерть
Неизвестно

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