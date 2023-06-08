Паршикова Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1820
Дочь: Паршикова (Паршикова) Елена Захаровна
Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович
Рождение ребёнка
Около 24.12.1822
Дочь: Максина (Паршикова) Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Паршиков Даниил Захарович
Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Паршиков Захар Ефремович
Смерть
Неизвестно