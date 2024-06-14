Паршиков Яков Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1852
Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Паршикова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Паршиков Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Паршикова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
26.09.1854
Дочь: Кунина (Паршикова) Фекла Яковлевна
Мать ребёнка: Паршикова Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно