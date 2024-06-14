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Паршиков Яков Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Паршиков Захар Ефремович

Мать: Паршикова Пелагея Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршикова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
14.08.1852

Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Паршикова Евдокия Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Паршиков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Паршикова Евдокия Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1854

Дочь: Кунина (Паршикова) Фекла Яковлевна

Мать ребёнка: Паршикова Евдокия Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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