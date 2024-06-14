Паршикова Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Яков Захарович

Рождение ребёнка
14.08.1852

Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Паршиков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Паршиков Яков Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1854

Дочь: Кунина (Паршикова) Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Паршиков Яков Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1859

Дочь: Паршикова Марфа

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Паршиков Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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