Паршикова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1852
Дочь: Паршикова (Паршикова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Захарович
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Паршиков Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Паршиков Яков Захарович
Рождение ребёнка
26.09.1854
Дочь: Кунина (Паршикова) Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Паршиков Яков Захарович
Рождение ребёнка
22.06.1859
Дочь: Паршикова Марфа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Паршиков Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно