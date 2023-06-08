Максин Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Максин Никита Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максина Елена
Рождение ребёнка
1829 или 1833
Мать ребёнка: Максина Елена
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Максина (Максина) Устиния Федоровна
Мать ребёнка: Максина Елена
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Теплякова (Максина) Параскева Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно