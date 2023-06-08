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Максин Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Максин Никита Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Елена

Рождение ребёнка
1829 или 1833

Сын: Максин Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Максина Елена

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Максина (Максина) Устиния Федоровна

Мать ребёнка: Максина Елена

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Теплякова (Максина) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Максин Федосей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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