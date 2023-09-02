Теплякова (Максина) Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Максин Федор Никитич
Бракосочетание
09.02.1859
Рождение ребёнка
13.05.1860
Сын: Тепляков Федор Герасимович
Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович
Рождение ребёнка
02.08.1861
Дочь: Теплякова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович
Рождение ребёнка
03.09.1864
Сын: Тепляков Иван Герасимович
Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович
Рождение ребёнка
25.10.1868
Сын: Тепляков Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович
Рождение ребёнка
26.03.1871
Сын: Тепляков Степан Герасимович
Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович
Смерть
Неизвестно