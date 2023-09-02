Теплякова (Максина) Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова (Максина) Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Максин Федор Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1859

Муж: Тепляков Герасим Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1860

Сын: Тепляков Федор Герасимович

Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1861

Дочь: Теплякова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1864

Сын: Тепляков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1868

Сын: Тепляков Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Тепляков Степан Герасимович

Отец ребёнка: Тепляков Герасим Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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