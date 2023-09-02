Тепляков Герасим Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Тепляков Федот Иванович
Бракосочетание
09.02.1859
Рождение ребёнка
13.05.1860
Сын: Тепляков Федор Герасимович
Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
02.08.1861
Дочь: Теплякова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1864
Сын: Тепляков Иван Герасимович
Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
25.10.1868
Сын: Тепляков Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
26.03.1871
Сын: Тепляков Степан Герасимович
Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно