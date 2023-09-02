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Тепляков Герасим Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Тепляков Федот Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1859

Жена: Теплякова Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1860

Сын: Тепляков Федор Герасимович

Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.08.1861

Дочь: Теплякова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1864

Сын: Тепляков Иван Герасимович

Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1868

Сын: Тепляков Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Тепляков Степан Герасимович

Мать ребёнка: Теплякова Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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