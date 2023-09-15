Тепляков Федот Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 23.05.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.05.1815
Отец: Тепляков Иван Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Тепляков Мефодий Федотович
Мать ребёнка: Теплякова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Тепляков Герасим Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Теплякова Анна Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1853
Дочь: Теплякова Степанида Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно