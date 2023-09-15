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Тепляков Федот Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 23.05.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.05.1815

Отец: Тепляков Иван Ефимович

Мать: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Тепляков Мефодий Федотович

Мать ребёнка: Теплякова Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Тепляков Герасим Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Теплякова Анна Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1853

Дочь: Теплякова Степанида Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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