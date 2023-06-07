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Тепляков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Тепляков Платон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.08.1812

Дочь: Теплякова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Теплякова Наталия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 23.05.1815

Сын: Тепляков Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1817

Дочь: Теплякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Теплякова Наталия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1823

Сын: Тепляков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Теплякова Наталия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова Наталия Петровна

Смерть
Неизвестно
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