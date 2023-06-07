Тепляков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 03.08.1812
Дочь: Теплякова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Теплякова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
Около 23.05.1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1817
Дочь: Теплякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Теплякова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1823
Сын: Тепляков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Теплякова Наталия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно