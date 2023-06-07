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Теплякова Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 или 1785

Дата смерти

11.05.1845

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 или 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.08.1812

Дочь: Теплякова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Тепляков Иван Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.11.1817

Дочь: Теплякова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тепляков Иван Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1823

Сын: Тепляков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тепляков Иван Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тепляков Иван Ефимович

Смерть
11.05.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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