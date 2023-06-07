Теплякова Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 или 1785
Дата смерти11.05.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 03.08.1812
Дочь: Теплякова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тепляков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
20.11.1817
Дочь: Теплякова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тепляков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
16.02.1823
Сын: Тепляков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Тепляков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1845