Тепляков Платон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Тепляков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
04.01.1821
Дочь: Теплякова Домна Платоновна
Мать ребёнка: Теплякова Анна Степановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1818