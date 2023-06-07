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Тепляков Платон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Тепляков Иван Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1821

Дочь: Теплякова Домна Платоновна

Мать ребёнка: Теплякова Анна Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова Анна Степановна

Смерть
Около 1818
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