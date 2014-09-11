Вьюхина (Одоева) Нелли Петровна 03.10.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вьюхина (Одоева) Нелли Петровна

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Место рождения

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.10.1951

Дата смерти

11.09.2014

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1951

Отец: Одоев Петр Михайлович

Мать: Одоева Анна Захаровна

Федотовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области, Россия
Место жительства
Неизвестно
Похороны
13.09.1914
Шенкурск, 165160, Россия
Бракосочетание
24.04.1971

Муж: Вьюхин Анатолий Андреевич

Сюмский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
12.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вьюхин Анатолий Андреевич

Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вьюхин Анатолий Андреевич

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вьюхин Анатолий Андреевич

Шенкурск, 165160, Россия
Смерть
11.09.2014
Лапухинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
дер. Лопухинская, Шенкурский район, Архангельская область, Россия Причина смерти: Инсульт

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