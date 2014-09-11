Вьюхина (Одоева) Нелли Петровна
Место рождения
Дата рождения03.10.1951
Дата смерти11.09.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1951
Отец: Одоев Петр Михайлович
Мать: Одоева Анна Захаровна
дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области, Россия
Место жительства
Неизвестно
Похороны
13.09.1914
Шенкурск, 165160, Россия
Бракосочетание
24.04.1971
Сюмский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
12.03.1972
Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1973
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.03.1982
Шенкурск, 165160, Россия
Смерть
11.09.2014
Лапухинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
дер. Лопухинская, Шенкурский район, Архангельская область, Россия Причина смерти: Инсульт