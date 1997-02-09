Одоева Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одоев Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Вьюхина Нелли Петровна
Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович
дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович
Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1957
Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович
Россия, дер. Сторожевская, Шенкурский район, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960