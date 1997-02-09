Одоева Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоева Анна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одоев Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Вьюхина Нелли Петровна

Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович

дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович

Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1957

Сын: Одоев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Одоев Петр Михайлович

Россия, дер. Сторожевская, Шенкурский район, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоев Петр Михайлович

Смерть
1960
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