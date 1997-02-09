Одоев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1927
Дата смерти09.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1927
Отец: Одоев Михаил Ефимович
Мать: Одоева Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Вьюхина Нелли Петровна
Мать ребёнка: Одоева Анна Захаровна
дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одоева Анна Захаровна
Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1957
Мать ребёнка: Одоева Анна Захаровна
Россия, дер. Сторожевская, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
19.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одоева Клавдия Александровна
Россия, дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одоева Анна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1997
Шенкурск, 165160, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия