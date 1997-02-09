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Одоев Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1927

Дата смерти

09.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1957 г.р.
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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1927

Отец: Одоев Михаил Ефимович

Мать: Одоева Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Вьюхина Нелли Петровна

Мать ребёнка: Одоева Анна Захаровна

дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одоева Анна Захаровна

Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1957

Сын: Одоев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Одоева Анна Захаровна

Россия, дер. Сторожевская, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
19.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одоева Клавдия Александровна

Россия, дер. Федотовская, Шенкурского района, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одоева Анна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одоева Клавдия Александровна

Смерть
09.02.1997
Шенкурск, 165160, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия
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