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Вьюхин Анатолий Андреевич

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Место рождения

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия

Дата рождения

18.07.1947

Дата смерти

31.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1947

Отец: Вьюхин Андрей Иванович

Мать: Вьюхина Марья Семеновна

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Бракосочетание
24.04.1971

Жена: Вьюхина Нелли Петровна

Сюмский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
12.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьюхина Нелли Петровна

Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьюхина Нелли Петровна

Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьюхина Нелли Петровна

Шенкурск, 165160, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.2014
Череповец
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия
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