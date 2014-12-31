Вьюхин Анатолий Андреевич
Место рожденияВараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Дата рождения18.07.1947
Дата смерти31.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1947
Отец: Вьюхин Андрей Иванович
Мать: Вьюхина Марья Семеновна
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Бракосочетание
24.04.1971
Жена: Вьюхина Нелли Петровна
Сюмский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
12.03.1972
Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1973
Шенкурск, 165160, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1982
Шенкурск, 165160, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.2014
Череповец
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия