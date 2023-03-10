Солодовников Филипп
Место рождения
Дата рождения16.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
пригород Тагай
Рождение ребёнка
1687
Сын: Солодовников Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Солодовников Яков Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно