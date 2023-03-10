Солодовников Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Филипп

Место рождения

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
пригород Тагай
Рождение ребёнка
1687

Сын: Солодовников Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Солодовников Яков Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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