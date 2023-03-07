Солодовников Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Солодовников Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Солодовников Елисей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Солодовников Осип Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно