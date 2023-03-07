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Солодовников Михаил Филиппович

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Место рождения

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Солодовников Филипп

Мать: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Солодовников Максим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Солодовников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Солодовников Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Подлесное, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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