Солодовников Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Солодовников Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Солодовников Максим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Солодовников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Солодовников Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно