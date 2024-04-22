Онищенко Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Онищенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.06.1963
Дочь: Онищенко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1981