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Онищенко Иван Федорович

Место рождения

Германовка, Київська область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Онищенко Федор Яковлевич

Мать: Онищенко Варвара Андреевна

Германовка, Київська область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Онищенко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.06.1963

Дочь: Онищенко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1981
Горячеисточненская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
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